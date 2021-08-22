Контроль во время проведения ЕГЭ назвали избыточным

Сдача единого государственного экзамена сейчас проходит под излишним контролем. Процедуру зарегулировали сверх меры, что не приводит к повышению качества образования. Школам необходимо доверять больше. Такое заявление сделала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Избыточность контрольных мероприятий сегодня не ведет к тому, что повышается качество. В школу нужно вернуть человеческое достоинство, начать доверять школе и учителю: не подменять контрольными процедурами его ответственность и результат», — приводит ТАСС слова Шмелевой.

Она призвала разделить помогающую педагогу диагностику и контрольные процедуры, чтобы избавиться от неоправданно высокого уровня регулирования на экзамене.

Днем 22 августа Путин встретился с представителями «Единой России». Шмелева входит в пятерку партийного списка на выборах в Госдуму. На этой встрече российский лидер дал несколько распоряжений, среди которых проработка механизма оказания помощи семьям с детьми до окончания школы.