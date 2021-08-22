Путин призвал продумать систему поддержки семей с детьми до их выпуска из школы

Депутаты Государственной думы вместе с правительством должны проработать систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Об этом на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин.

«Эта система, которую мы сейчас сложили, пока полной не является. Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии „Единая Россия“, будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть, до 17, до окончания школы во всяком случае», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее глава Российского государства предложил разово выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Он также озвучил идею единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим по итогам года.

Также во время этой встречи Путин заявил, что Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран. По его словам, уровень российской экономики удалось вернуть на почти докризисный уровень.