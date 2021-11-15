Подведены итоги хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Программисты-участники восьмого хакатона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» разработали 94 решения для цифровизации сельского хозяйства, продовольственной сферы и экологии.

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова, за время проведения восьми полуфиналов участники конкурса решили 71 практическую задачу. В соревновании приняли участие 1223 команды.

«Я хочу поздравить каждого конкурсанта, принимавшего участие в „Цифровом прорыве 2021“, каждого человека, причастного к организации, постановке кейсовых задач, экспертов и трекеров — мы с вами творим историю, создаем уникальные продукты, которые изменят жизнь каждого из нас», — сказал Сериков.

Директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко поздравил победителей AgroTech-хакатона. В этот раз программистам удалось решить актуальные задачи фудшеринга в России. Они также разработали веб-приложения для работы волонтеров.

Победителями восьмого хакатона стали команды LightSwitch.digital (Самарская область), abs () (Ярославская область) и FoodHanters (Тульская область).

Жюри также приняло решение допустить в финал команды, занявшие 4-7 места и набравшие наибольшее количество баллов. Это cmp (Санкт-Петербург), СамурБаян (Курганская область), fullstack (Ростовская область, Республика Крым) и HCTM (Татарстан, Марий Эл).

Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится в гибридном формате 2–4 декабря. Подробности станут известны 23 ноября на пресс-конференции.

Ранее заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркивал, что конкурс «Цифровой прорыв» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». По его мнению, тема экологии является одной из важнейших. Она регулярно входит в государственную и международную повестки.