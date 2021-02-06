Якутск выбрали столицей «Тотального диктанта» в 2021 году

Якутск победил на конкурсе «Столица Тотального диктанта — 2021». Этот город набрал наибольшее количество голосов жюри, сообщил писатель Дмитрий Глуховский.

Объявление победителя финала конкурса проходило 6 февраля в онлайн-формате. Во время трансляции писатель сообщил, что право называться столицей «Тотального диктанта» получил Якутск. За этот город проголосовало большинство членов жюри. Также за победу в конкурсе вместе с Якутском сражались Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

Текст для акции напишет Глуховский. Его кандидату в качестве автора одобрили в ноябре 2020 года. Писатель приедет в Якутск 10 апреля и прочитает текст диктанта на главной площадке проекта. Кроме того, в городе появится специальная студия, откуда будет вестись трансляция на весь мир. По словам Глуховского, свою работу он посвятит теме наследия и самореализации женщин.

В 2020 году столицей «Тотального диктанта» стал Санкт-Петербург. Мероприятие проводят с 2004 года в России и разных странах мира. Его целью является популяризация грамотности. Принять участие в диктанте могут ежегодно все желающие.