Образование 19 ноября 2022, 18:56 Госдума предложила вернуть в школы традиционные уроки труда Собчак задалась вопросом, нужны ли в школах уроки труда РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Сергей Колунов заявил, что российские школы нуждаются в возвращении традиционных уроков труда вместо нынешнего предмета «Технология». Ксения Собчак задалась в своем Telegram-канале вопросом, так ли нужны такие уроки и учатся ли там чему-либо дети.

По словам Колунова, слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье привьют детям необходимые навыки и любовь к труду. Он заявил, что соответствующие изменения будут на официальном уровне предложены министру просвещения России Сергею Кравцову.

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«Ну, а вы что думаете, нужны ли в школе уроки труда, и учатся ли там чему-то дети?» — спросила Собчак.

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Ранее в СМИ появилась информация, что владельцем канала «Тушите свет» является Ксения Собчак. Она сама говорила, что не имеет к проекту никакого отношения. Свою начальницу заложили один из администраторов канала, Тамерлан Бигаев, и его главный редактор Ариан Романовский.