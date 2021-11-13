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    13 ноября 2021, 15:45

    Глава Минпросвещения назвал условие перевода школьников на удаленку

    Глава Минпросвещения Кравцов назвал эпидемическую ситуацию условием перевода школ на дистанционное обучение

    Анатолий Минкин

    Решение о переводе школьников на дистанционное обучение зависит от эпидемической ситуации в отдельном учебном заведении. На федеральном уровне планов об удаленном образовании для детей нет. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    Глава Минпросвещения назвал условие перевода школьников на удаленку

    Он отметил, что предложенные Роспотребнадзором меры для учебных заведений оказались эффективными. Вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в школах нет.

    «Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», — заявил Кравцов.

    Министр подчеркнул, что считает правильным продление санитарных мер для учебных заведений, предложенных Роспотребнадзором.

    Ученики российских школ больше не меняют классы, а остаются на всех уроках в одном кабинете. Такие правила утвердил Роспотребнадзор в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, расписание составляется таким образом, чтобы сократить до минимума контакты между детскими коллективами. Запрещено проведение массовых мероприятий с участием разных классов.

    В начале ноября главное управление Роспотребнадзора продлило действие этих санитарных правил для школ до 2024 года.