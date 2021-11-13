Глава Минпросвещения назвал условие перевода школьников на удаленку

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение зависит от эпидемической ситуации в отдельном учебном заведении. На федеральном уровне планов об удаленном образовании для детей нет. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что предложенные Роспотребнадзором меры для учебных заведений оказались эффективными. Вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в школах нет.

«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации», — заявил Кравцов.

Министр подчеркнул, что считает правильным продление санитарных мер для учебных заведений, предложенных Роспотребнадзором.

Ученики российских школ больше не меняют классы, а остаются на всех уроках в одном кабинете. Такие правила утвердил Роспотребнадзор в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, расписание составляется таким образом, чтобы сократить до минимума контакты между детскими коллективами. Запрещено проведение массовых мероприятий с участием разных классов.

В начале ноября главное управление Роспотребнадзора продлило действие этих санитарных правил для школ до 2024 года.