Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года

Роспотребнадзор продлил до 2024 года действие обязательных санитарных правил для школ. Информация об этом появилась на интернет-портале правовой информации.

Это означает, что за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Также расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися.

«В пункте три постановления главного государственного санитарного врача слова „до 1 января 2022 года“ заменить словами „до 1 января 2024 года“», — говорится в документе.

Кроме того, на это время будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

В среду вузы Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения. Ректоры пришли к выводу, что им нужно избегать введения каких-то жестких мер и действовать исходя из ситуации, а также увеличивать процент привитых от коронавируса студентов. Председатель совета Николай Кудрявцев обратил внимание, что у всех вузов разные учебные процессы.