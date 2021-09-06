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    06 сентября 2021, 09:15

    Глава Минобрнауки Фальков призвал ввести в вузах курс по Хабаровскому процессу

    Александр Блинов

    Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил включить в программу подготовки юристов в вузах историю Хабаровского процесса 1949 года. Об этом он заявил РИА «Новости».

    Глава Минобрнауки Фальков призвал ввести в вузах курс по Хабаровскому процессу

    Хабаровский процесс является одним из значимых фрагментов истории, отметил Фальков.

    Историю этого процесса над японскими военными преступниками нужно изучать в вузах наряду с Нюрнбергским и Токийским трибуналами, по мнению главы Минобрнауки.

    «Это достаточно уникальные кейсы, которые во многом оказали влияние на формирование международного права», — сказал Фальков.

    Изучение тех событий, которые происходили на Дальнем Востоке, важно не только для школьников, но и для студентов, подчеркнул министр.

    Хабаровский процесс, проходивший в декабре 1949 года, раскрыл планы Японии как союзника гитлеровской Германии по ведению войны против СССР. На этом процессе мир узнал о готовящейся японцами бактериологической войне, которую удалось предотвратить Красной Армии в рамках Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

    ФСБ России ранее рассекретила документы о массовых казнях советских граждан, которые проводили японцы в августе 1945 года.