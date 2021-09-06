Глава Минобрнауки Фальков призвал ввести в вузах курс по Хабаровскому процессу

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил включить в программу подготовки юристов в вузах историю Хабаровского процесса 1949 года. Об этом он заявил РИА «Новости».

Хабаровский процесс является одним из значимых фрагментов истории, отметил Фальков.

Историю этого процесса над японскими военными преступниками нужно изучать в вузах наряду с Нюрнбергским и Токийским трибуналами, по мнению главы Минобрнауки.

«Это достаточно уникальные кейсы, которые во многом оказали влияние на формирование международного права», — сказал Фальков.

Изучение тех событий, которые происходили на Дальнем Востоке, важно не только для школьников, но и для студентов, подчеркнул министр.

Хабаровский процесс, проходивший в декабре 1949 года, раскрыл планы Японии как союзника гитлеровской Германии по ведению войны против СССР. На этом процессе мир узнал о готовящейся японцами бактериологической войне, которую удалось предотвратить Красной Армии в рамках Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

ФСБ России ранее рассекретила документы о массовых казнях советских граждан, которые проводили японцы в августе 1945 года.