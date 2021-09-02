ФСБ рассекретила документы о казнях граждан СССР японцами в 1945 году

Японские разведчики и полицейские начали массово рубить советским гражданам головы после того, как Советский Союз вступил в войну с Японией. Об этом свидетельствует копия письма начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова на имя Иосифа Сталина от 16 сентября 1945 года.

«По указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника Амано по заранее составленным спискам японской жандармерией и полицией были арестованы в городе 19 советских граждан из числа бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги, оставшихся на жительство в Маньчжурии», — написал Абакумов. Текст письма, обнародованного ФСБ, привело РИА «Новости».

Начальник СМЕРШ уточнил, что жителей Маньчжурии схватили прямо на улице, завязали им глаза и бросили в специальную тюрьму, где уже находились 24 советских гражданина из Хайлара. После этого по приказу Амано 43 арестованным отсекли головы. Всех причастных к массовой казни, сообщил Абакумов, поймали.

Исаму Амано был высокопоставленным сотрудником японской разведки. До Великой Отечественной войны он работал в Александровске-на-Сахалине под прикрытием консульства. В июле 1944 года Амано возглавил Хайларскую японскую военную миссию (ЯВМ).