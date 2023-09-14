Образование 14 сентября 2023, 17:41 Физтех подготовил внеклассные занятия для российских школьников Физтех подготовил занятия по изучению нейросетей для российских школьников Unsplash

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Московский физико-технологический институт (МФТИ) подготовил уроки по изучению нейросети для всех учеников с пятого по 11-й класс и студентов колледжей. Занятия продлятся до конца сентября.

Специалисты подготовили все необходимые текстовые и видеоматериалы. Провести уроки сможет любой учитель. Занятие рассчитано на 45 минут.

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Уроки направлены на расширение кругозора школьников, а для некоторых учеников они станут основой в подготовке к поступлению на IT-специальности.

«Искусственный интеллект — это, скорее, не замена полностью людей, а автоматизация рутинного интеллектуального труда. И человек будет успевать больше, используя технологию искусственного интеллекта, нейронную сеть», — подчеркнул замдиректора Центра развития IT-образования МФТИ Андрей Созыкин.

Во время уроков с помощью нейросети школьники создадут изображения и видео с цифровыми аватарами. Занятия пройдут в рамках Всероссийского фестиваля RuCode по искусственному интеллекту.

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