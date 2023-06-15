Технологии 15 июня 2023, 11:15 Собянин рассказал об итогах конкурса «Лидеры цифровой трансформации» Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации — 2023» Сайт мэра и правительства Москвы

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В кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» подвели итоги пятого конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации — 2023», сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, на конкурс поступило рекордное количество заявок от ИТ-специалистов из России и 37 стран. В финал прошли 210 из 1103 команд.

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За три дня участники пообщались с экспертами и постановщиками задач, улучшили свои технологические решения и представляли проекты экспертному жюри. По итогам конкурса победителями стала 21 команда, лауреатами — 63 коллектива.

Призовой фонд в этом году увеличили до 42 миллионов рублей. Команды, занявшие первые места, получили по миллиону рублей, вторые — по 600 тысяч, а третьи — по 400 тысяч рублей.