15 июня 2023, 11:15
Собянин рассказал об итогах конкурса «Лидеры цифровой трансформации»
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации — 2023»
В кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» подвели итоги пятого конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации — 2023», сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, на конкурс поступило рекордное количество заявок от ИТ-специалистов из России и 37 стран. В финал прошли 210 из 1103 команд.
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За три дня участники пообщались с экспертами и постановщиками задач, улучшили свои технологические решения и представляли проекты экспертному жюри. По итогам конкурса победителями стала 21 команда, лауреатами — 63 коллектива.
Призовой фонд в этом году увеличили до 42 миллионов рублей. Команды, занявшие первые места, получили по миллиону рублей, вторые — по 600 тысяч, а третьи — по 400 тысяч рублей.
Сергей Собянин
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