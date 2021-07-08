Финансовую грамотность начнут преподавать в российских школах

В российских школах начнут преподавать финансовую грамотность. Обучение будет проходить у учеников с первого по девятый класс.

Школьники с первого по пятый класс уже смогут начать заниматься на уроках финансовой грамотностью с 1 сентября 2022 года. Если родители захотят, то занятия внесут в школьную программу уже в этом году. Об этом сообщили на сайте Банка России.

«В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5-9 классов — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География», — сообщил регулятор.

У учеников с первого по пятый класс будут формировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Дети средних классов начнут самостоятельно оценивать риски предпринимательской деятельности и финансового мошенничества.

«Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия», — добавили в ЦБ.

На занятиях дети смогут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы.

Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, которые были разработаны при активном участии Банка России.