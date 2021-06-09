Предпринимательские классы откроют в 200 школах Подмосковья

В 300 школах Подмосковья с нового учебного года станут изучать предпринимательство во внеурочное время. При этом в 200 учреждениях появятся профильные классы.

У ребят будет возможность освоить навыки в сфере бизнеса и открытия своего дела. Это отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

С этого года внеурочная деятельность в школах будет переформатирована. Эту задачу поставил губернатор перед системой образования в ходе своего обращения Ирина Каклюгина.

По ее словам, во внеурочное время начнут проводить уроки по пяти новым направлениям. Среди них математика, скретч-программирование, предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач.

Для этого привлекут и новых педагогов.

«Почти в 500 классах социально-экономического профиля уже были реализованы курсы финансовой, предпринимательской грамотности. И у ребят новые знания нашли большой отклик», — уточнила Каклюгина.

Она рассказала, что с сентября власти расширят этот проект, а уже на более массовый уровень программа выйдет с 2022-го, когда задействуют уже около тысячи школ.