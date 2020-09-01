Эксперт перечислила самые перспективные направления в образовании

По словам специалиста, исследования показали, что сейчас и в долгосрочной перспективе наиболее востребованы биотехническое, техническое и IT направления.

Кроме того, к перспективным направлениям относятся и те сферы, которые предполагают коммуникацию с людьми. Речь идет о медицине, психологии, сфере услуг и образовании.

«Мне не очень нравится говорить, что есть „неперспективные“ направления, потому что каждая сфера необходима и значима, а каждый специалист — ценная единица рынка труда», — призналась Никифорова.

По ее мнению, сегодня неэффективно учиться чему-то одному, поскольку все профессии будут существовать на стыке разнообразных компетенций. Это объясняется роботизацией и автоматизацией всех процессов.

Ранее маркетолог Николас Коро рассказал, как родители могут сэкономить на покупке школьных товаров и избежать ловушки с «набором первоклассника». Коро заметил, что некоторые предметы, которые входят в этот набор, попросту не нужны школьникам