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    01 сентября 2020, 11:07

    Эксперт перечислила самые перспективные направления в образовании

    Артур Блянихов

    Вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова разъяснила RT, какие образовательные направления сейчас считаются самыми перспективными.
    Эксперт перечислила самые перспективные направления в образовании

    По словам специалиста, исследования показали, что сейчас и в долгосрочной перспективе наиболее востребованы биотехническое, техническое и IT направления.

    Кроме того, к перспективным направлениям относятся и те сферы, которые предполагают коммуникацию с людьми. Речь идет о медицине, психологии, сфере услуг и образовании.

    «Мне не очень нравится говорить, что есть „неперспективные“ направления, потому что каждая сфера необходима и значима, а каждый специалист — ценная единица рынка труда», — призналась Никифорова.

    По ее мнению, сегодня неэффективно учиться чему-то одному, поскольку все профессии будут существовать на стыке разнообразных компетенций. Это объясняется роботизацией и автоматизацией всех процессов.

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