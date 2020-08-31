Маркетолог объяснил, как не попасть в ловушку с «набором первоклассника»

Моро заметил, что некоторые предметы, которые входят в этот набор, попросту не нужны школьникам.

В частности, речь идет о спиртовых фломастерах, всевозможных вариантах фигурных линеек, универсальном влажном синтетическом песке и антистрессовых игрушках.

Исходя из этого, маркетолог посоветовал собрать школьный набор самостоятельно, а не покупать его в один клик.

«Увы, существует огромное количество действительно недобросовестных продавцов, которые реагируют на ажиотаж, на повышенный спрос в последние дни перед началом учебного года, необоснованно повышая механическим способом цены на школьные товары», — предупредил эксперт.