Маркетолог объяснил, как не попасть в ловушку с «набором первоклассника»
Маркетолог Николас Коро рассказал, как родители могут сэкономить на покупке школьных товаров и избежать ловушки с «набором первоклассника». Специалиста процитировало РИА ФАН.
Моро заметил, что некоторые предметы, которые входят в этот набор, попросту не нужны школьникам.
В частности, речь идет о спиртовых фломастерах, всевозможных вариантах фигурных линеек, универсальном влажном синтетическом песке и антистрессовых игрушках.
Исходя из этого, маркетолог посоветовал собрать школьный набор самостоятельно, а не покупать его в один клик.
«Увы, существует огромное количество действительно недобросовестных продавцов, которые реагируют на ажиотаж, на повышенный спрос в последние дни перед началом учебного года, необоснованно повышая механическим способом цены на школьные товары», — предупредил эксперт.