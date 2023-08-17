Общество 17 августа 2023, 10:52 Живущая под Рязанью экс-глава МИД Австрии призналась, что получает зарплату в рублях Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: я слежу за евро, но получаю зарплату в рублях РИА «Новости»

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Россию, призналась, что в Санкт-Петербургском государственном университете ей платят рублями. Экс-министр сообщила об этом ТАСС в разговоре о курсе доллара и евро.

«Я слежу за этим, но в университете я получаю зарплату в рублях», — сказала Кнайсль.

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По словам бывшей главы МИД Австрии, курсы валют касаются ее в меньшей степени. Экс-министр пояснила, что больше не имеет никакого отношения к Евросоюзу, сообщил RT.

Кнайсль была министром по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии с 2017 по 2019 год. Сейчас она возглавляет центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues, созданный при СПбГУ. Этот проект презентовали в июне во время Петербургского международного экономического форума. Тогда же экс-глава МИД Австрии призналась, что не вернется на родину.

После ПМЭФ бывший министр поселилась в деревне под Рязанью. Кнайсль арендует в глубинке небольшой деревенский дом, в котором живет с двумя собаками.