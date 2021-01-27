ЕГЭ в 2021 году проведут по прошлогодним правилам

Сдача единого государственного экзамена в России в 2021 году пройдет по тем же правилам, что и в предыдущем. Решение приняли из-за необходимости соблюдать противоэпидемические санитарные меры.

Процедура ЕГЭ, по сравнению с 2020 годом, не изменится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Она (процедура — примеч. ред.) будет такой же, какой была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура», — заметил он.

Представитель ведомства напомнил, что из-за эпидемической ситуации возникли «определенные ограничения, определенные требования» к самому процессу сдачи ЕГЭ. Необходимость в перчатках, санитайзерах и дезинфекции не отпала.

«То есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет», — заключил Круглинский.

Подмосковным выпускникам нужно подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля. Окончившим школу в 2021 году это можно сделать в своих учебных заведениях, а выпускникам прошлых лет придется обратиться в управление образования своего муниципалитета.