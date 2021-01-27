ЕГЭ в 2021 году проведут по прошлогодним правилам
Процедура ЕГЭ, по сравнению с 2020 годом, не изменится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
«Она (процедура — примеч. ред.) будет такой же, какой была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура», — заметил он.
Представитель ведомства напомнил, что из-за эпидемической ситуации возникли «определенные ограничения, определенные требования» к самому процессу сдачи ЕГЭ. Необходимость в перчатках, санитайзерах и дезинфекции не отпала.
«То есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет», — заключил Круглинский.
Подмосковным выпускникам нужно подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля. Окончившим школу в 2021 году это можно сделать в своих учебных заведениях, а выпускникам прошлых лет придется обратиться в управление образования своего муниципалитета.