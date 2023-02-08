Образование 08 февраля 2023, 14:54 ЕГЭ не претерпит изменений в этом учебном году Глава Минпросвещения Кравцов: изменений в ЕГЭ не будет в этом учебном году РИА «Новости»

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Никаких изменений не будут вносить в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем учебном году. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, написал ТАСС.

«В этом году точно никаких изменений в ЕГЭ не будет», — сказал он

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Министр уточнил, что все изменения вносятся и анонсируются до 1 сентября. Ранее Кравцов выступил с идеей требовать от поступающих на инженерные направления ЕГЭ по физике, обязательной математике и информатике.

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При этом для этих выпускников школ стоит установить минимальный балл по Единому государственному экзамену по русскому языку — 24 или 36. Данный вопрос пока находится в стадии обсуждения.

Ранее стало известно, что Минпросвещения совместно с Рособрнадзором разработали новый порядок проведения ЕГЭ. Например, экзаменующимся разрешат менять сроки участия в тестировании, а также список сдаваемых предметов.