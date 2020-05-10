У 700 тысяч детей в России нет технической возможности для полноценной дистанционной учебы. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Такое заявление Глушко сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

У порядка 700 тысяч детей сегодня, по которым мы знаем, в стране отсутствует компьютер или гаджеты для дистанционного обучения Дмитрий Глушко.

Он отметил, что по этой причине школам рекомендовали аттестовать учеников по тем оценкам, которые они получили во время очного обучения, до начала пандемии и перехода на удаленное образование.

Дмитрий Глушко также подчеркнул, что новый учебный год планируют начать 1 сентября в очном формате. Он подчеркнул, что полный отказ от стандартной формы обучения в скором будущем точно не произойдет. При этом замминистра напомнил о важности очного общения школьников как с учителями, так и с другими учениками.

Из-за ситуации с коронавирусом с России все школы, детские сады и вузы прекратили работать. При этом образовательный процесс продолжился — детям проводят удаленные занятия с помощью различных онлайн-технологий. Ранее стало известно, что школы и детские сады откроют на последних этапах снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявляла руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.