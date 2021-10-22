Вузам посоветовали перейти на дистант в нерабочие дни

Российские вузы в период нерабочих дней могут перейти на дистанционный формат обучения или предусмотреть для студентов обучение в форме самостоятельной работы. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобрнауки.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что эпидемическая обстановка во многих регионах, как можно наблюдать, обостряется. В связи с этим министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков напомнил, что вакцинация — лучший способ защитить себя и близких от коронавирусной инфекции.

Минпросвещения ранее рекомендовало регионам организовать в нерабочие дни каникулы в школах.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Предполагается, что эта мера поможет предотвратить риски распространения коронавируса.