Директоров российских школ предложили выбирать, а не назначать

Должность директора школы предложили сделать выборной. С такой инициативой выступил руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков.

«В роли заказчика работы директора должны выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе», — написал Даванков в официальном письме на имя замминистра просвещения России Виктора Басюка. Выдержки из обращения приводит RT.

Сейчас на должность директора школы может назначать представитель уполномоченного органа исполнительной власти или местного самоуправления. По мнению Даванкова, учредитель может оставить за собой право снимать главу учебного заведения с должности. Если, например, директор нарушает устав школы.

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