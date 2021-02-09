Девятиклассникам рассказали, как будет проходить итоговое собеседование по русскому языку

Ученики девятых классов в большинстве регионов РФ пройдут итоговое собеседование по русскому языку в очной форме. Об этом сообщил Рособрнадзор.

Около 1,4 миллиона девятиклассников примут участие в собеседовании, успешная сдача которого уже третий год является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации. С учетом эпидемической ситуации в 2021 году по решению властей собеседование разрешили проводить как в очном, так и в комбинированном, то есть частично дистанционном, формате.

Итоговое собеседование в очной форме пройдет в 70% российских регионов, сообщили в ведомстве. Основной день сдачи — 10 февраля. Предусмотрены также дополнительные дни — 10 марта и 17 мая.

«Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником», — отметили в Рособрнадзоре.

Ранее в ведомстве раскрыли даты проведения ЕГЭ в 2021 году. Первые экзамены — по химии, литературе и географии — состоятся 31 мая.