Раскрыты даты ЕГЭ в 2021 году

Единый государственный экзамен в этом году начнется с испытаний по географии, литературе и химии 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы.

В 2021 году ЕГЭ будут проводить в течение двух периодов: основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля). Экзамен по профильной математике запланировали на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии и письменной части единого госэкзамена по иностранным языкам — на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике и ИКТ тоже разделили на два дня. Выпускники пройдут испытания впервые на компьютерах 24 и 25 июня.

Резервные дни для сдачи экзамена в основной период: 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период испытания пройдут 12, 13 и 14 июля. Резервный день — 17 июля.