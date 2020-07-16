Дети из многодетных семей смогут рассчитывать на льготы при поступлении в вузы

Детям из многодетных семей могут предоставить льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщает РИА «Новости», авторами документа являются члены Совета Федерации Галина Карелова, Елена Бибикова и Инна Святенко.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предлагается детям из семей, имеющих трех и более детей, предоставить преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», — говорится в законопроекте.

Отмечается, что на данные льготы можно рассчитывать при успешном прохождении вступительных экзаменов.

Авторы документа подчеркивают, что принятие проекта не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

На днях в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что в 2020-2021 учебном году увеличится число бюджетных мест в вузах. Их число планирует повысить почти на шесть тысяч.