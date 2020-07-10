Минобрнауки РФ: Количество бюджетных мест в вузах увеличится

Представители Министерства науки и высшего образования РФ сообщили, что в 2020/21 учебном году количество бюджетных мест в вузах вырастет до 530 318, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что год назад было 524 594 таких мест. По словам сотрудников министерства, бюджетные места в высших учебных заведениях распределяются по итогам публичного конкурса.

Объем и структура цифр приема составляются с учетом потребности в определенных кадрах на основе предложений, которые получают от субъектов нашей страны и центров ответственности, сообщила газет «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил необходимость увеличить число бюджетных мест в вузах уже в нынешнем году. Как считает лидер страны, порядка 60% выпускников школ должны получить возможность претендовать на бесплатное обучение в институтах.