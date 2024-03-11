Образование 11 марта 2024, 14:04 Депутаты предложили отменить ЕГЭ в России Проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ в России внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект об отмене единого государственного экзамена при выпуске из школы. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу указали, что выпускникам предоставят право выбирать между традиционными выпускными экзаменами и ЕГЭ. Возможность отказаться от единого экзамена получат ученики по программам основного среднего и общего образования.

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Депутат Ярослав Нилов уточнил ТАСС, что для родителей ЕГЭ представляет собой лишь вредный механизм, который мучает детей. Авторы законопроекта также выразили уверенность, что отсутствие ЕГЭ позволит проводить более качественный отбор среди абитуриентов техникумов, училищ и колледжей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что с годами ЕГЭ показал себя как не допускающий обмана и объективный способ оценки знаний. По его словам, эксперты не высказывали замечаний по поводу объективности проведения экзамена.