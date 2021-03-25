Депутат Цивилев призвал абитуриентов присмотреться к техническим специальностям

При поступлении в вуз молодые люди ориентируются не на те специальности. Так считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, его слова привело РИА ФАН.

Будущие студенты чаще всего выбирают профессию программиста, юриста и экономиста. Однако, согласно данным комитета по труду и занятости, список безработных открывают те же специальности. Цивилев полагает, что школьники не всегда выбирают верное направление при поступлении в высшее учебное заведение.

«Я поступал в политехнический, потому что в те времена все хотели купаться в золоте, как Скрудж МакДак. При том мне говорили, что шансы невелики. Я продолжил семейную династию и пошел в энергетики и на самом деле очень благодарен, что туда попал», — поделился своей историей депутат.

По его словам, это совершенно иной уровень образования. После с техническим образованием можно получить работу и юриста, и экономиста. При этом представители этих специальностей никогда не станут технарями.

Инженерные специальности толком не рекламируют в школах. При этом молодые люди любит читать книгу Стива Джобса, утверждавшего, что можно заниматься самообразованием и изобрести Apple. Цивилев уверен, что все хотят идти по легкому пути.

«Технический вуз — это дополнительные усилия. Молодежь же понимает, что это серьезный труд. Легче на компьютере в игрушки поиграть», — добавил Цивилев.

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