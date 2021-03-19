Университет «Синергия» рассказал, как одновременно получить диплом и трудовой стаж

Переехать в Москву, бесплатно учиться в вузе и работать по специальности с первого курса — разве это не мечта? По мотивам желаний всех абитуриентов университет «Синергия» реализует программу «Кадровый резерв». Отбор проходит в три этапа: сначала собеседование в своем регионе, затем — по видеосвязи со столичной приемной комиссией, финальный этап — «Школа лидерства».

«Мы приехали в Москву на „Школу лидерства“, полностью все было бесплатно. Заезжаешь, знакомишься со своими однокурсниками, учишься, вникаешь в процесс работы, спортивные мероприятия», — рассказывает студентка программы «Кадровый резерв» университета «Синергия» Валерия Ситникова.

Источник фото: телеканал «360»

При отборе эмоциональный интеллект не менее важен, чем привычные знания. Помимо ЕГЭ, комиссия оценивает перспективные лидерские качества, достижения и портфолио. Из приятных бонусов для поступивших бесплатное общежитие. А вот график очень интенсивный: подъем в 6 утра и сразу тренировка. Затем — лекции и семинары, а после этого — работа.

Источник фото: телеканал «360»

«Такой график работы мне позволяет не отвлекаться на ненужные вещи и распределить его так, чтобы я мог совместить и учебу, то есть получить необходимые знания и получить практические навыки, находясь на работе», — делится студент программы «Кадровый резерв» университета «Синергия» Алексей Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы было не так сложно — у каждого студента есть свой наставник. Он помогает адаптироваться ко всем процессам.

«Абсолютно со всеми студентами программы „Кадровый резерв“ мы заключаем трудовой договор, и, таким образом, их практическая подготовка, трудовой стаж и возможность работать начинаются с первого курса», — рассказала декан факультета управления университета «Синергия» Инна Баранова.

Источник фото: телеканал «360»

После окончания программы есть возможность пойти в аспирантуру и даже на МВА. На выбор три направления: IT, дизайн и менеджмент. Так что строить карьеру и претендовать на руководящую должность можно прямо в момент обучения.

«Я, конечно, сразу не представлял себя директором департамента, но то, что я буду сначала успешным менеджером по продажам и руководителем группы в дальнейшем, — это я сразу для себя такую цель поставил. На втором курсе был уже руководителем группы, на третьем — руководителем отдела продаж и в 23 года — директор департамента продаж», — поделился директор департамента продаж университета «Синергия» Сергей Скоробогатов.

Источник фото: телеканал «360»

Подать заявку на поступление и участие в программе «Кадровый резерв» могут все выпускники из регионов на сайте программы.