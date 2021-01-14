Депутат предложил оставить студентов на дистанционке до февраля

«Если руководство Москвы, исходя из своей информации, приняло решение вернуть детей в школу, то я только за это решение. Но, возможно, что это обусловлено протестами московских родителей», — сказал он.

Если это решение не приведет к новому всплеску заболеваемости, возвращение к очному образованию можно только приветствовать, отметил специалист. Реальное общение с учителями намного эффективнее удаленки. Дистанционное обучение формирует только поверхностное восприятие и вредно для здоровья.

А студентов пока не стоит возвращать в вузы, лучше дождаться начала нового семестра.

«Сейчас у студентов зимняя сессия, после нее каникулы до 7–10 февраля, так что студентов во время сессии можно спокойно не возвращать в аудитории. А экзамены можно принимать и по интернету. Так что студенты могут и подождать до начала нового семестра», — добавил депутат.

С понедельника, 18 января, все ученики 1-11 классов вернутся в школы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. При этом вузы и колледжи столицы останутся на каникулах или продолжат обучение в дистанционном режиме еще в течение недели — до 21 января.