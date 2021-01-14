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    14 января 2021, 09:00

    Все московские школьники будут учиться очно с 18 января

    Юлия Булыгина

    С 18 января московские учащиеся с 1 по 11 класс смогут вернуться в школы. Транспортные карты детей разблокируют. Остальные ограничения в столице мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить на неделю — до четверга. Об этом говорится в новом указе мэра.
    Все московские школьники будут учиться очно с 18 января

    «Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал Собянин в своем блоге.

    Градоначальник обратил внимание, что сейчас в школах должны максимально соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если будет выявлен хотя бы один случай заражения — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

    Городские вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы пока будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. Как отметил мэр, специалисты рекомендуют в течение недели наблюдать ситуацию с коронавирусом, чтобы принять дальнейшие решения.

    Если ухудшений не будет, а стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, городские власти рассмотрят возможность смягчения еще ряда ограничений.

    «Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», — обратился к москвичам мэр.

    Также Собянин напомнил предприятиям и организациям об обязательном выполнении предписания врачей. А горожан призвал соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты.