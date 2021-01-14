Все московские школьники будут учиться очно с 18 января

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал Собянин в своем блоге.

Градоначальник обратил внимание, что сейчас в школах должны максимально соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если будет выявлен хотя бы один случай заражения — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Городские вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы пока будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. Как отметил мэр, специалисты рекомендуют в течение недели наблюдать ситуацию с коронавирусом, чтобы принять дальнейшие решения.

Если ухудшений не будет, а стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, городские власти рассмотрят возможность смягчения еще ряда ограничений.

«Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», — обратился к москвичам мэр.

Также Собянин напомнил предприятиям и организациям об обязательном выполнении предписания врачей. А горожан призвал соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты.