Борьба за чистоту детских рядов. Милонов пояснил, зачем нужен новый курс безопасности в школах

Депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов заявил о необходимости вводить в школах курс практической безопасности для детей. Он предложил включить его в программу ОБЖ.

«Подростки сталкиваются с огромным количеством новых угроз, от которых они совсем не застрахованы. Детям могли бы рассказывать, как правильно находиться в соцсетях, как говорить о том, что кто-то к ним приходит с неправильными идеями, чтобы они сами могли выявлять пропагандистов-радикалов в своих кругах. Чтобы дети стали активными участниками борьбы за очищение собственных рядов», — сообщил Милонов «360».

При этом, по его словам, не должна возрастать школьная нагрузка на детей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу Милонова. По ее мнению, в России действительно достаточно длительный период времени преподавали предмет ОБЖ, в котором не было ничего современного. То есть нет современных вызовов, с которыми сталкиваются наши дети.