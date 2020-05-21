Путин призвал не задирать цены на образование в вузах

Президент Владимир Путин призвал не повышать стоимость обучения для студентов в вузах. Вместо этого он призвал наоборот поддержать их, давая более выгодные кредиты и помогая с работой.

«Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования», — сказал президент Владимир Путин на совещании по вопросам образования в условиях эпидемии коронавируса.

Среди мер поддержки студентов Путин призвал вузы помогать студентам с заключением договоров о целевом обучении с предприятиями реального сектора экономики.

Президент пообещал наращивать доступность бесплатного образования, в том числе в регионах России.

В то же время Путин заметил, что у студентов должны быть и альтернативные способы получения высшего образования, в том числе при помощи кредитов. Президент попросил правительство и Центробанк проработать вопрос о снижении ставок с текущих 8% до 3% и продлении срока погашения образовательных кредитов.

Президент также отметил необходимость расширения возможностей для студентов работать, получать опыт и дополнительный доход.