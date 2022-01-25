Больше половины россиян захотели отменить ЕГЭ

Больше половины россиян (60%) относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) негативно и хотели бы его отмены. Полностью поддерживают такую форму тестирования выпускников 7% опрошенных. Об этом говорит исследование банка «Открытие», результаты которого достались РИА «Новости».

Задавшиеся вопросом отношения к ЕГЭ исследователи выяснили, что несмотря на то, что эта система используется уже почти 13 лет как единственная, многие продолжают относиться к ней негативно. Также по их данным каждый четвертый житель России «просто привык» к ЕГЭ.

«По мнению 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)», — сказано в отчетах.

Остальные 7% участников решили ответить, что безразличны к такой форме экзаменов. Опрос проводили с 13 по 19 января 2022 года среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в больших городах.

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