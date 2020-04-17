Более 4,5 тысячи зараженных коронавирусом умерли в США за сутки

Коронавирус продолжает косить американцев. За последние сутки в США умерло рекордное число больных с COVID-19. Речь идет о 4591 человеке.

Столько смертей было зафиксировано с 15 по 16 апреля. Всего в США зарегистрировали 31 451 новый случай заражения. Такие данные опубликовал Университет Джонса Хопкинса. Его подсчеты основаны на федеральной и местной статистике. Также он берет информацию и из других источников.

Всего по состоянию на 17 апреля у более 671 тысячи человек в Соединенных Штатах подтвердился СOVID-19. Жертвами вируса в стране стали 33 284 больных.

Однако такая статистика не помешала президенту США Дональду Трампу заявить о том, что с 17 апреля власти начнут снимать ограничения, связанные с пандемией. По его словам, это можно сделать в 29 штатах.

«Не то что они прямо сейчас открываются, но я думаю, что они откроются относительно скоро», — сказал Трамп.

При этом он отметил непростую ситуацию в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Там речи об ослаблении мер пока не идет. Ранее глава Белого дома сообщил, что пик эпидемии в стране прошел.