Трамп объявил скорое «открытие» штатов. Ограничения из-за пандемии будут снимать в три этапа

Власти штатов, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась, будут снимать ограничения уже с 17 апреля. Общий план по возвращению США к нормальной жизни разделили на три этапа.

«Я думаю, что условия (для отмены ограничений — прим. ред.) есть в 29 штатах. Не то что они прямо сейчас открываются, но я думаю, что они откроются относительно скоро. В остальных ситуация улучшается. Нью-Йорк и Нью-Джерси переживают трудные времена, но у них тоже будет хорошо», — приводит РИА «Новости» слова президента США Дональда Трампа.

По плану, который разработали американская администрация и ученые-медики, сначала все введенные меры сохранятся. На втором этапе откроют учебные заведения и разрешат собираться по 50 человек. Финальный этап подразумевает снятие ограничений для группы риска, при условии соблюдения социальной дистанции. Откроются все учреждения.

Ранее Трамп заявил, что пик пандемии коронавируса в Соединенных Штатах миновал. Он предложил помочь аппаратами ИВЛ России и другим странам. В Кремле отметили, что примут «любезное предложение» в случае необходимости. Всего в США 2019-nCoV подхватили более 671 тысячи человек. Особенно тяжелая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк.