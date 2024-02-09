Образование 09 февраля 2024, 17:54 Бесплатные курсы пройдут в «Технограде» на ВДНХ Сергунина: «Техноград» разработал свыше 20 бесплатных профессиональных курсов Unsplash

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В феврале в «Технограде» на ВДНХ пройдет серия из 20 бесплатных обучающих программ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Курсы позволят всем желающим повысить профессиональные навыки. Обучающие модули общей продолжительностью 168 часов посвятят информационным технологиям, дизайну и маркетингу.

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Из 20 курсов шесть пройдут в онлайн-формате. Они будут интересны как начинающим, так и квалифицированным специалистам. Например, для контролеров энергосбыта разработали 40 часов очных и дистанционных занятий.

Участие в программе требует предварительной регистрации на официальном сайте «Технограда». По итогам обучения слушатели получат сертификаты.

Ранее кадровый центр Москвы «Профессии будущего» заключил соглашения с новыми партнерами. Образовательные курсы позволят освоить спектр профессий из разных отраслей экономики.