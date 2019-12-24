Астрофизики России выступили с новой теорией о «темной энергии»

Специалистам удалось разработать математическую модель, которая позволяет не вводить в физику «темной энергии», но ограничивать Вселенную.

«Казалось бы — этого не должно быть, ведь в вакууме ничего нет. Но на самом деле, согласно квантовой теории, там постоянно возникают и исчезают частицы, и в результате их взаимодействия с пластинами, которые обозначают некие границы пространства, возникает очень небольшое притяжение», — пояснили астрофизики.

По мнению ученых, в подобном состоянии находится Вселенная, но происходит «дополнительное отталкивание, которое и ускоряет расширение Вселенной». Эксперты предположили, что «темной энергии» не существует, однако проявляются границы Вселенной. Она, в свою очередь, «заполнена по большей части не обычным веществом, а некоторой „темной энергией“».

Ранее при помощи радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории ученые рассмотрели отдаленнейшие области Вселенной. Благодаря разрешению телескопа они увидели галактики размером с Млечный Путь.