Ученые нашли далекие галактики, похожие на Млечный Путь

С помощью радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) ученые впервые смогли наблюдать отдаленнейшие области Вселенной. Разрешение телескопа позволило им увидеть галактики размером с Млечный Путь.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на предварительную публикацию, выложенную на сайте arXiv.org.

Большинство звезд родилось 8-11 миллиардов лет назад — в период, называемый «космический полдень», но процесс занял последние 13 миллиардов лет.

Телескоп SALT, расположенный в пустыне Кару в ЮАР, позволил ученым увидеть очень далекие галактики. Однако газопылевые облака до недавнего времени скрывали от астрономов молодые звезды.

Недавно с помощью радиотелескопа MeerKAT было получено первое изображение, позволяющее различить сигналы отдаленных галактик, похожих на Млечный Путь. Они ответственны за большую часть звездообразования во Вселенной.

Изображение, получившее название DEEP2, охватило площадь примерно пять полных лун — один квадратный градус неба около Южного полюса.

Чтобы сделать это изображение, мы выбрали область в южном небе, в которой нет сильных радиоисточников, чей яркий свет мог бы помешать чувствительным наблюдениям Том Маух руководитель исследования.

Недавно исследователи Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования. Их оставил одновременный взрыв сотен тысяч сверхновых звезд.