Образование 14 февраля 2024, 12:35 Антимонопольщики нашли у «Яндекса» запрещенную рекламу ФАС возбудила дело на «Яндекс» из-за рекламы курсовых работ РИА «Новости»

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Компании «Яндекс» грозит штраф за распространение запрещенной законом рекламы о написании курсовых и научных работ. К административной ответственности привлекут как интернет-площадку, так и рекламодателя, сообщила Федеральная антимонопольная служба России.

«ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО „Яндекс“», — объявила пресс-служба.

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Интернет-пользователь пожаловался антимонопольщикам на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ — рефератов, дипломных и курсовых для государственной научной аттестации. Рекламировать такие услуги в России нельзя по закону. Объявление от Work 5 выдавала поисковая система «Яндекс». Обеим компаниям пригрозили административной ответственностью.

Росбанк тоже обвинили в нарушении закона о рекламе. RT сообщил, что он предоставил неполную информацию об условиях пользования кредитной картой.