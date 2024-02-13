Общество 13 февраля 2024, 17:02 Против Росбанка возбудили дело из-за рекламы кредитки ФАС возбудила дело против Росбанка за нарушение закона «О рекламе» РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ПАО «Росбанк» за нарушение рекламного законодательства. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как пояснили в пресс-службе ФАС, ранее в одном из Telegram-каналов появились данные о нарушениях в рекламе кредитки этого банка. Потребителям предоставляли информацию о льготном периоде: «Приятные покупки и никаких %. 120 дней по кредитке на покупки и наличные».

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Однако, подчеркнули в службе, условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.

Иными словами, людям предоставляли неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей. В результате после проверки ФАС возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения Закона о рекламе.

«В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности», — заключили в пресс-службе.