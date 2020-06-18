Найден источник концентрации бензола на МКС

Очиститель воздуха, находящийся в американском модуле Международной космической станции (МКС), мог вызвать повышение уровня токсичного бензола в атмосфере станции. Концентрация газа не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.

В сообщении NASA сказано, что уровень бензола измерялся с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. Сейчас воздухообмен между российским и американским сегментом приостановлен.

«В попытке снизить уровень бензола в атмосфере будут установлены угольные фильтры в модуле Unity», — говорится в сообщении на сайте NASA. Фильтры были изъяты из надувного модуля BEAM для замены очистителей воздуха от микропримесей CHIPS в жилом сегменте.

В американском космическом агентстве уточнили, что очистители потенциально могут извергать поглощенные ранее бензол и другие химические соединения. Угольные фильтры помогут решить проблему.

О повышении концентрации бензола в атмосфере МКС стало известно в мае текущего года после пристыковки к станции корабля Crew Dragon.