Российский модуль МКС проверяют в поисках бензола

Экипаж Международной космической станции (МКС) измеряет уровень токсичного бензола в российском модуле «Звезда». Чтобы найти источник используют американский прибор.

Об это сообщает NASA.

«Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль „Звезда“, чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола», — говорится в сообщении на сайте НАСА.

Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что в атмосфере МКС обнаружено увеличение концентрации бензола. Она не превышает предельную норму, экипажу ничего не угрожает, пишет РИА «Новости».

На этой неделе атмосферу российского и американского сегмента разделят. Это нужно для того, чтобы понять, где именно находится источник бензола.

Бензол — это бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Он входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Вещество является токсиченым и канцерогенным.

В конце мая компания SрасеX со второй попытки сумела запустить корабль Crew Dragon. 31 мая он пристыковался к Международной космической станции. Экипаж корабля перешел на МКС.