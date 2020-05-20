Повышенную концентрацию бензола на МКС сочли безопасной

После прибытия в марте на Международную космическую станцию (МКС) беспилотного корабля Crew Dragon, экипаж сообщил о появлении специфического сладковатого запаха. Выяснилось, что на станции повысилась концентрация бензола. Это канцерогенное и токсичное химическое соединение.

Однако представитель пресс-службы Роскосмоса сообщил РИА «Новости», что сейчас здоровью космонавтов и астронавтов ничего не угрожает.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, и американец Кристофер Кэссиди. 28 мая к ним должны присоединиться астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Повышение концентрации бензола до шести миллиграммов на кубический метр было отмечено после стыковки с МКС корабля американской компании SpaceX. С помощью систем очистки воздуха ее снизили до двух миллиграммов на кубометр. Однако до стыковки с Crew Dragon концентрация бензола не превышала десятой доли миллиграмма.

По этому поводу Россия направила американскому космическому агентству замечания.

До конца мая МКС будет видна на небе невооруженным глазом, без оптических приборов. Станция в виде яркой звезды будет пролетать с юго-запада на юго-восток.