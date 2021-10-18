«24 часа, чтобы повторить»: американцы призвали США отправить американских звезд в космос

Американские пользователи Twitter вовсю комментируют успешное возвращение российской съемочной группы c МКС на Землю. Они считают, что Голливуд теперь должен повторить успех России и запустить своих кинозвезд на орбиту. Такие планы по космическим съемкам у NASA и SpaceX были уже давно, но Роскосмос реализовал идею первым на всей планете.

Американцы стали делиться своим мнением по поводу полета киноэкипажа под постом телеканала CBS, который был посвящен Юлии Пересильд и Климу Шипенко. Пользователи Twitter поздравили российских кинематографистов с успешным возвращением и отметили, что американцам тоже не мешало бы сотворить что-то подобное.

«У тебя 24 часа, чтобы повторить, Америка», — написал пользователь с именем Хулиан Гарсиа. Впрочем, нашлись и те, кто счел полет россиян на МКС обычной «пропагандой Кремля».

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд приземлились в Казахстане утром в воскресенье, 17 октября. В полете их сопровождал бывалый космонавт Олег Новицкий. На борту МКС снимались отдельные сцены для фильма «Вызов». Кинолента расскажет о внештатной ситуации на орбите, когда одному из космонавтов срочно потребовалась помощь медика с Земли.