Киноэкипаж вернулся с МКС на Землю

Космический корабль» Союз» с Юлией Пересильд, Климом Шипенко и Олегом Новицким вернулся с МКС на Землю. Он приземлился в степи в Казахстане. На месте их встретили вертолеты с сотрудниками Роскосмоса.

«Точное время касания спускаемого аппарата корабля „Союз“ 07:35:44 по московскому времени», — сообщили в Роскосмосе.

Киноэкипаж попрощался с космонавтами на МКС и закрыл люки на корабле в первый час 17 октября. Отстыковка прошла в 04:14 по московскому времени. Затем «Союз» с киноэкипажем разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы.

«На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо», — говорил при посадке космонавт Олег Новицкий.

Он находился на МКС с 9 апреля. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Что ждет космонавтов после возвращения на Землю — в материале «360».