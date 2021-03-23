Жители России смогут наблюдать метеорный поток в апреле

Жители России смогут наблюдать метеорный поток Лириды во второй половине апреля. Об этом на своем YouTube-канале Astro Channel рассказал астроном Александр Смирнов.

«Поток действует во второй половине апреля, а максимум ожидается 21-22 числа. Рассчитывать можно на 10-15 метеоров в час, среди них бывают и яркие болиды», — процитировал специалиста сайт URA.ru.

По словам эксперта, больше всего возможности увидеть метеорный поток будет поблизости от яркой звезды Веги. Это самая яркая точка в созвездии Лиры. Вечером он расположится низко на северо-восточной стороне неба, а ближе к утру переместится выше. Смирнов отметил, что метеоры хорошо видны невооруженным глазом. При этом лучше выехать на природу, чтобы не мешало городское освещение.

Звездопад уже можно было увидеть в России в этом году. Пик метеорного потока Квадрантиды зафиксировали в ночь со 2 на 3 января. Метеоры падали из созвездия Волопас.

В первой половине марта неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе и образовал 16 обломков. Из данных ВВС Америки известно, что до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров.