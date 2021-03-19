Американский спутник взорвался в космосе

Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе и образовал 16 обломков. Это произошло утром 10 марта.

«Нет признака, что это было вызвано столкновением с другим объектом», — говорится в посте 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter.

Из данных ВВС Америки известно, что до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Не уточняется, есть ли угроза работающим спутникам от обломков.

NOAA 17 запустили в июне 2002 года и вывели из эксплуатации в 2013 году, поскольку спутники данной серии в прошлом уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.

Восемь малых космических аппаратов запустили с борта Международной космической станции. Трансляцию запуска показывал YouTube-канал Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Пусковые контейнеры находились на специальной платформе — ее вынесли наружу через шлюзовую камеру японского модуля Kibo. Оттуда ее захватил манипулятор, который перевел платформу в положение для запуска малых космических аппаратов.