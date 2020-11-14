Запуск корабля Crew Dragon на МКС перенесли из-за ветра

Запуск американского космического корабля Crew Dragon решили отложить из-за погодных условий. Теперь астронавты отправятся на МКС 15 ноября, сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

«Из-за сильного ветра и спасательных операций NASA и SpaceX планируют запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья (03:27 мск 16 ноября — прим.ред.)», — написал Брайденстайн в Twitter.

Он добавил, что ракету-носитель первой ступени планируется повторно использовать для полетов космонавтов миссии Crew-2. Изначально пуск Crew Dragon с астронавтами планировался на вечер 14 ноября (15 ноября мск).

Сейчас американская компания Axiom Space занимается подготовкой к полету на МКС первых туристов. Они полетят в космос на космическом корабле Crew Dragon в 2021 году. Путешественники уже подписали необходимые для полета документы. По словам пресс-службы, компании удалось собрать первый в истории человечества частный экипаж, который отправится на орбиту.