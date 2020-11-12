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    12 ноября 2020, 04:13

    Первые туристы подписали контракт для полета на МКС на Crew Dragon

    Дарья Бунякова

    Американская компания Axiom Space отправит 2021 году первых туристов на Международную космическую станцию. Путешественники уже подписали необходимые для полета документы.
    Первые туристы подписали контракт для полета на МКС на Crew Dragon

    «Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и [бывшего астронавта NASA] Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал [контракт] с Axiom. Другими словами: собран первый в истории человечества частный экипаж, который отправится на орбиту», — сообщила пресс-служба компании в Twitter.

    Полет туристов на МКС намечен на конец 2021 года. Axiom Space пообещала в скором времени раскрыть больше подробностей про отправку путешественников.

    Весной Axiom Space заказала космический корабль Crew Dragon у компании SpaceX Илона Маска. Перед этим компания заявляла, что хочет создать четыре коммерческих модуля для МКС. Речь идет о жилом, обзорном, узловом и исследовательско-производственном модулях. После завершения эксплуатации МКС модули планируют отстыковать, чтобы они стали отдельной станцией.

    Компанию Axiom Space основал в 2016 году бывший глава программы МКС в NASA Майкл Саффредини.