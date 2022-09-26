Юпитер подойдет ближе всего к Земле за последние 59 лет | 360°

Наука 26 сентября 2022, 04:26 Поделиться Telegram

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Viber Юпитер подойдет ближе всего к Земле за последние 59 лет Московский планетарий: Юпитер, Земля и Солнце встанут в одну линию 26 сентября Unsplash.com

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Юпитер, Земля и Солнце в понедельник выстроятся в одну линию, при этом Юпитер окажется в ближайшей к Солнцу точке орбиты. Расстояние между Юпитером и Землей сократится до минимальных за последние 59 лет значений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Совпадение этих параметров астрономы называют великим противостоянием Юпитера, оно случается примерно раз в 12 лет.

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«Расстояние между Землей и Юпитером в день противостояния будет наименьшим, и не только в 2022 году, но и за последние 59 лет», — сообщили в пресс-службе планетария.

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Юпитер будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора, говорится в сообщении. В моменты противостояния лучше всего наблюдать за планетами, участвующими в этом явлении, так как они находятся максимально близко к Земле и освещены Солнцем. В планетарии указали, что следующее великое противостояние Юпитера будет 1 октября 2034 года.

NASA показало северное сияние на Юпитере. С помощью фильтров удалось увидеть гигантские штормы, сильные ветры и полярные сияния.

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